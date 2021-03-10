В Украине намерены создать государственную онлайн-платформу ветеранского предпринимательства и бизнеса

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что Минветеранов планирует создать государственную онлайн платформу ветеранского предпринимательства и бизнеса.

"Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина убеждена, что практическая поддержка предпринимательских инициатив ветеранов станет началом создания действенной государственной программы развития ветеранского бизнеса", - сообщила пресс-службы министерства.

По словам Лапутиной, первым и самым важным шагом в этом направлении будет инициатива Минветеранов о введении программы "Защита - развитие - благосостояние", в которой будет заложено стратегическое видение развития ветеранского предпринимательства и повышение конкурентоспособности защитников Украины на рынке труда.

Отмечается, что одним из инструментов содействия предпринимательским инициативам ветеранов войны будет создание государственной онлайн-платформы поддержки предпринимательских инициатив ветеранов войны, на которой можно будет разместить информацию о ветеранских бизнесах, товарах и услугах.

В министерстве подчеркивают, что это будет своеобразной первой бесплатной рекламной площадкой для ветеранов и каналом обмена опытом по учреждению и развитию собственного дела.