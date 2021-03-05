Экономика

17:17 05.03.2021

Британские и финские инвесторы построят во Львовской области картофелеперерабатывающий завод

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Британские и финские инвесторы построят во Львовской области картофелеперерабатывающий завод

Производитель картофеля Central Plains Group Украина (CPG) намерен построить в Глинянах (Львовская обл.) завод по безотходной переработке картофеля производительностью 40-50 тыс. тонн в год.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства глава Львовской областной государственной администрации (ЛОГА).

"Мы выращиваем картофель и сотрудничаем с компанией "Frito-Lay", которая занимается производством чипсов. Сейчас каждая шестая пачка чипсов этой компании изготовлена из нашего картофеля, а в общем это каждая десятая пачка в Украине. Амбициозные планы - чтобы каждая четвертая пачка в Украине была из нашей картофеля", - сообщил член совета директоров и представитель Финского инвестфонда Олег Дринь.

По данным ведомства, инвесторы из CPG Украина и глава ЛОГА Максим Козицкий обсудили рабочие моменты реализации проекта, в частности разрешительную документацию на строительство картофелеперерабатывающего завода. Также CPG обсудили с обладминистрацией возможность ремонта дороги Залоговое – Глиняны в 2021 году.

ЛОГА отметила, что компания, основанная группой аграриев из Великобритании и Финляндии, планирует инвестировать в проект по безотходной переработке картофеля (в том числе в крахмаль) около $7 млн, и создать около 50 рабочих мест.

"Для выгодного функционирования завода есть большая потребность в сырье. Мы планируем наладить сотрудничество с местными фермерами и построить эффективный процесс выращивания и поставки сырья на завод. В планах сотрудничество с USAID по развитию фермерства и в дальнейшем наладить процесс закупки у аграриев картофеля ", - отметил Дринь.

Согласно данным ЛОГА, CPG в 2020 году вырастила 15 тыс. тонн картофеля в Каменка-Бугском и Самборском районах Львовской области на общей площади 700 гектаров.

Компания в минувшем году запустила в эксплуатацию первую очередь картофелехранилища емкостью 11 тыс. тонн с холодильным оборудованием. В нынешнем году CPG планирует строительство второй очереди картофелехранилища с аналогичной емкостью.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует в 2020/2021 маркетинговом году производство картофеля на уровне 20,859 млн тонн при импорте 0,45 млн тонн.

Теги: #картофель #завод
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