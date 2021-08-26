Экономика

18:42 26.08.2021

Производство картофеля в Украине за 10 лет сократилось на 13% – министр агрополитики

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Производство картофеля в Украине за 10 лет сократилось на 13% – министр агрополитики

Производства картофеля в Украине за последние 10 лет сократилось на 13,3% - с 24 тыс. тонн до 20,8 тыс. тонн, на сегодня страна занимает четвертое место в мире по валовому производству картофеля, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции в Херсонской области в четверг.

"Наше государство должно взять четкое лидерство в вопросе производства картофеля. Четвертое место в мире - это не наш максимум, знаю, что можем больше. И тот факт, что наши соседи различными механизмами по импорту пытаются завоевать наш рынок, только усиливает наше понимание, что нам надо двигаться быстрее", - сказал он.

По данным министра, рабочая группа Минагрополитики, состоящая из представителей этого ведомства, а также Министерства экономики, Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, Национальной академии аграрных наук, Украинской ассоциации производителей картофеля и Украинской плодоовощной ассоциации, уже разработала проект порядка использования бюджетных средств для государственной поддержки производителей картофеля. Министр уточнил, что в настоящее время документ проходит правовую экспертизу в Министерстве юстиции, после окончания которой будут направлены на рассмотрение правительства.

Лещенко подчеркнул, что проектом предусмотрена господдержка с/х производителей и безвозвратная компенсация до 50% стоимости (без учета НДС) строительства холодильников для хранения самостоятельно выращенного картофеля (картофелехранилищ), а также цехов для ее первичной переработки.

По его данным, проект порядка использования средств для поддержки данной отрасли создаст условия для развития картофелеводства в Украине, обеспечит украинцев картофелем и продуктами ее переработки, а запуск программы господдержки поможет в течение года стабилизировать цены на данный продукт.

Как сообщалось, Минэкономики на заседании аграрного комитета Верховной Рады в сентябре 2020 года представило предложения по господдержке аграрной отрасли на 2021-2023 годы. В частности, планировалось семь основных программ поддержки: финансовая поддержка мероприятий в АПК (кредиты, страхование); поддержка производства нишевых культур; поддержка фермерства; поддержка садоводства, виноградарства, хмелеводства; картофелеводства; поддержка животноводства; частичная компенсация стоимости c/х техники.

 

Теги: #производство #картофель
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