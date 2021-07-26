Обильные осадки в Украине негативно сказались на качестве и цене картофеля

Качество и товарный вид картофеля резко ухудшился из-за проливных дождей, наблюдавшихся на большей части территории Украины, на данный момент основное предложение на украинском рынке составляет непригодный для хранения картофель, сообщается на сайте информационно-аналитической платформы EastFruit.

"Особенно пострадали производители южных областей страны, в частности Херсонской области, там картофель начал гнить прямо в полях. На сегодня производители картофеля вынуждены едва ли не каждый день пересматривать цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то реализовать урожай данных корнеплодов", - приводятся в сообщении данные аналитиков платформы.

По данным организации, на данный момент основное предложение на украинском рынке составляет непригодный для хранения картофель, а с учетом резкого ухудшения его качественных характеристик производители вынуждены реализовывать ее надо как можно быстрее. Также в данном сегменте снизился спрос, поскольку конечного потребителя зачастую не устраивает внешний вид предлагаемого картофеля.

"Сейчас украинские производители из Херсонской области предлагают картофель по 3-4 грн/кг ($0,11-$0,15 за кг). Столь низкая цена также заставляет и производителей других областей, в которых картофель более приемлемого качества, снижать цены на эту продукции", - уточнили аналитики платформы.

По их данным, по состоянию на 22 июля средняя цена поступающего в продажу картофеля составляет 4-7 грн/кг ($0,15-$0,26 $ за кг), что на 16% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики платформы отметили, что большинство украинских фермеров не ожидают роста цен на картофель до конца августа, пока не начнется сбор пригодного к хранению картофеля.

Как сообщалось, производство картофеля в Украине за первое полугодие 2021 года сократилось на 19,8% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 240,8 тыс. тонн, овощей – на 4,8%, до 684,7 тыс. тонн.

По состоянию на 1 июля картофель собран с общей площади 17,9 тыс. га, что на 22,2% меньше показателей на 1 июля 2020 года. Средняя урожайность картофеля выросла на 9,7% - до 141,8 ц/га. Лидерами по производству картофеля стали Херсонская область, собравшая 79,8 тыс. тонн (-36,1% к январю-июню 2020), Житомирская - 46,5 тыс. тонн (-0,8%) и Винницкая области 39,8 тыс. тонн (-2,9%).