СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

Управление СБУ Одесской области провело обыски в офисе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) в рамках расследования дела относительно его дочерней компании Business Shipping Company (Венгрия), сообщило УДП на своей странице в Facebook в среду.

Отмечается, что обыски проводились на основании постановления Приморского райсуда Одессы. Сотрудники компании предоставляли правоохранителям всю запрашиваемую информацию.

В то же время в УДП считают, что подобные действия выглядят преувеличенными и нецелесообразными в текущей ситуации, поскольку пароходство открыто и готово к сотрудничеству.

"Кроме того, действия правоохранителей делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров, подрывают микроклимат компании, препятствуют работе, негативно влияют на ее деловую репутацию и имидж, а также наносят материальный ущерб пароходству, что, в свою очередь, уже сделало невозможным выплату зарплат сотрудникам и морякам", - говорится в сообщении.

УДП в ближайшее время намерено обратиться в Кабинет министров Украины, Министерство инфраструктуры, Офис президента и к центральному руководству СБУ для "поиска цивилизованных путей сотрудничества".