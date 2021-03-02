Экономика

19:29 02.03.2021

Украина возобновила экспорт э/э в Европу при сокращении импорта

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Украина возобновила экспорт э/э в Европу при сокращении импорта

Украина с 1 марта возобновила экспорт электроэнергии из "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E, свидетельствуют данные на платформе ENTSO-E.

Согласно оперативным данным ЧАО "НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 18:45 вторника экспорт э/э в Венгрию осуществлялся на уровне 486 МВт, Польшу – 210 МВт, Румынию – 93 МВт; суммарный объем составил 789 МВт.

При этом импортные поставки э/э в Украину осуществлялись из Словакии на уровне 188 МВт, Венгрии – 160 МВт, Румынии – 62 МВт; общий объем составил 410 МВт.

Сохранялся также импорт э/э в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси на уровне 100 МВт.

По информации участников рынка, возобновление экспорта э/э в Европу стало возможным после снижения электропотребления в Украине в результате потепления, а также увеличения нагрузки на АЭС, которые сейчас работают в количестве 12 энергоблоков из 15.

"В зимний дефицитный период три блока на Бурштынской ТЭС вместо экспорта были развернуты на Украину, остальные блоки выполняли условия резервирования мощности ENTSO-E, а также обеспечивали потребителей самого острова. Естественно, что с исчезновением дефицита экспорт возобновился, так как цена в Европе выше", − сказал агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

По данным ГП "Оператор рынка", на 2 марта цена э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в "острове Бурштынской ТЭС" в базе составляла 46,49 EUR/МВт-ч, в то время как в Румынии – 48,29, Венгрии – 53,19, Польше – 62, 30 EUR/МВт-ч.

Как сообщалось, импорт электроэнергии в "остров Бурштынской ТЭС" в последнюю неделю февраля по сравнению с предыдущей снизился на 28% – до 28,2 млн кВт-ч. При этом из Словакии было импортировано 14,7 млн кВт-ч, Венгрии – 9 млн кВт-ч, Румынии – 4,5 млн кВт-ч.

Теги: #европа #экспорт #э_э
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