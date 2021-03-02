"Цитрус" обжалует в суде покупку Корбаном 50% доли в компании группы – заявление

Компания "Цитрус" намерена обжаловать в суде покупку Геннадием Корбаном 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест", заявляет о заказном характере информационных материалов о покупке бизнесменом части активов "Цитруса".

"От лица компании сообщаем, что данная информация является ложной и носит массово-манипулятивный характер. В действительности Корбан Г.О. скрытым путем приобрел 50% только в компании "ЗТ-Инвест", при этом компания "Цитрус" уже подала иск в суд о пересмотре законности такого приобретения", – говорится в заявлении на сайте "Цитрус" во вторник.

Согласно ему, компания "ЗТ-Инвест" не влияет на операционную деятельность и оборотные активы группы. Кроме того, владельцем 50% предприятия остается собственник "Цитруса" Григорий Топал.

В то же время в блиц-интервью изданию Liga.tech во вторник Корбан сообщил о намерении участвовать в развитии "Цитрус" в качестве инвестора, в частности, оптимизировать структуру компании, сменить юридический адрес с Одессы на Днепр, и "строить новую онлайн-платформу с одним из партнеров, Зинченко".

По данным Единого госреестра, по состоянию на 2 марта учредителями ООО "ЗТ-Инвест" указаны Топал и Корбан с долями в 50%. В то же время конечными бенефициарами числятся Топал и Дмитрий Зинченко. Корбан был внесен в реестр как учредитель вместо Зинченко 25 февраля, свидетельствуют данные Opendatabot.

Как сообщал Retailers.ua, в июле-2020 сооснователь сети "Цитрус" Зинченко заявлял о попытке рейдерского захвата компании со стороны партнера Григория Топала.

"Цитрус" – первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Компания создана в 2000 году. Согласно информации на ее сайте, на март-2021 сеть насчитывает 63 торговые точки в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Запорожье, Полтаве, Николаеве, Черкассах, Херсоне, Чернигове, Краматорске (Донецкая обл.), Измаиле и Черноморске (оба – Одесская обл.).