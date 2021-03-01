Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком, в феврале подскочил до 48,8 с 37,6 в январе, и это лучший результат с октября 2020 года, говорится в сообщении центробанка в понедельник.

"В феврале предприятия всех секторов, вовлеченные в ежемесячный опрос, улучшили ожидания по результатам своей деятельности", – констатирует НБУ.

В частности, предприятия промышленности продемонстрировали лучшую динамику и впервые за последние четыре месяца оптимистично оценили собственные экономические перспективы: в феврале секторный индекс вырос до 50,3 с 38,6 в январе. Промышленники улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных, уточнил центробанк.

Он указал, что предприятия сферы торговли и услуг также существенно повысили оценки своих экономических перспектив после завершения январского локдауна: индексы обоих секторов выросли в феврале до 49,0 с январских 33,3 у торговых предприятий и 39,7 – у предприятий сферы услуг. Улучшение ожиданий объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствует о восстановлении работы этих секторов.

Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья). Индекс сектора в феврале лишь незначительно улучшился - до 35,3 после падения до 33,1 в январе, говорится в сообщении НБУ. Согласно ему, строители под влиянием сезонного сокращения экономической активности ожидают сокращения объемов строительства и новых заказов с одновременным ростом стоимости услуг подрядчиков, сырья и материалов.

Регулятор отметил, что в целом ожидания предприятий 12-й месяц подряд находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов). Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос проводился с 3 по 19 февраля 2021 года. В нем приняли участие 194 предприятия. Среди опрошенных предприятий 38,7% - компании промышленности, 31,4% - сферы услуг, 25,3% - торговли, 4,6% - строительства. 35,1% респондентов - крупные предприятия, 28,4% - средние, 36,6% - малые.