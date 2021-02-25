Экономика

16:37 25.02.2021

Витренко не уверен, рассмотрит ли предложения о занятии других должностей, кроме первого вице-премьера - министра энергетики

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Витренко не уверен, рассмотрит ли предложения о занятии других должностей, кроме первого вице-премьера - министра энергетики

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявляет, что, так как его приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики, он не уверен, что будет рассматривать другие предложения.

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-либо временно исполняющий обязанности - это временное решение", - сказал Витренко журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, позволит ли ему принятый Верховной Радой закон полноценно выполнять свои обязанности в статусе "и.о.".

В то же время, он отметил, что не владеет информацией относительно того, будет ли его кандидатура вновь вноситься на должность и когда.

"Меня приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать", - подчеркнул Витренко, отвечая на вопрос, останется ли он в министерстве, если его не назначат министром.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня – и.о. министра энергетики Витренко).

До этого парламент дважды не поддержал кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Теги: #должность #витренко
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