Экономика

16:03 25.02.2021

Госналоговая в 2020 г. зафиксировала в ходе проверок нарушений на 17 млрд грн

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Госналоговая в 2020 г. зафиксировала в ходе проверок нарушений на 17 млрд грн

Государственная налоговая служба в 2020 году провела 42,4 тыс. проверок, в ходе которых выявила нарушений на 17,7 млрд грн, при этом на 9,7 млрд грн из указанной суммы - это нарушения, выявленные в ходе внеплановых проверок, сообщила замглавы ведомства Наталья Рубан.

"Большинство доначисленных платежей - это НДС или налог на прибыль", - сказала в ходе представления результатов работы налоговой в 2020 года.

Документальными проверками были охвачены 0,7% зарегистрированных юридических лиц - 8,7 тыс. компаний, и 0,7% физлиц - 13,6 тыс.

По словам Рубан, 98% документальных проверок являются результативными.

По итогам доначислений и штрафных санкций госбюджет получил 2,3 млрд грн, добавила она.

Теги: #налоговая #нарушения
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