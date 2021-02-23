Экономика

18:44 23.02.2021

Минэнерго и чешская Witkowitz рассматривают возможность строительства в Украине малых модульных атомных реакторов

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Минэнерго и чешская Witkowitz рассматривают возможность строительства в Украине малых модульных атомных реакторов

Министерство энергетики и чешская группа компаний Witkowitz рассматривают возможность сотрудничества в строительстве малых модульных атомных реакторов (до 300 МВт), сообщило министерство в Facebook по результатам встречи сторон во вторник.

"Мы на пороге вызовов, связанных с необходимостью декарбонизации экономики. Активно развивается зеленая энергетика. Поэтому нам необходимо обеспечить систему балансирующими мощностями", – отметил замминистра энергетики Юрий Бойко, которого цитирует пресс-служба.

При этом, по его словам, необходимо полностью понимать экономику строительства таких реакторов, и только после этого принимать окончательное решение.

По его мнению, место такой генерации должно быть определено в общем развитии энергосистемы Украины и отражено в энергостратегии до 2050 года.

В Минэнерго уточнили, что для дальнейшей отработки вопроса будет создана рабочая группа.

Как сообщалось, Стратегией развития территорий зоны отчуждения предусмотрено, в частности, создание возможностей для размещения на ее территории площадки по строительству ядерных малых модульных реакторов.

Witkowitz – один из самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы, основанный в XIX веке и известный инновационными технологическими решениями.

По информации на сайте компании, в числе ее машиностроительных решений – крупногабаритные поковки из спецсплавов, сложные редукторы, резервуары высокого давления, стальные конструкции, которые используются в составе судовых двигателей, промышленных установок, гидро-, ветровых и атомных электростанций. Witkowitz объединяет 8 машиностроительных заводов.

Witkowitz планирует инвестировать, минимум, EUR50 млн в создание на базе ПО "Южмаш" (Днепр) новых производственных мощностей, в том числе на первом этапе – по ремонту железнодорожных вагонов и локомотивов.

Эстонская компания Fermi Energia, созданная для разработки проекта возможного строительства в Эстонии модульного ядерного реактора нового поколения (малой АЭС), планирует завершить предварительные исследования в 2021 году.

Теги: #минэнерго #чехия #атомная_энергетика
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