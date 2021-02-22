Экономика

18:06 22.02.2021

Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

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Кабмин Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта

Правительство Украины в понедельник, 22 февраля, одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)", - сообщает пресс-служба министерства в понедельник вечером.

В результате реализации постановления ожидается, что пенсии будут повышены у 8 млн чел.

"Размер пенсии повысится в среднем на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", - добавили в Минсоцполитики.

Кроме того, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Теги: #индексация #пенсии
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