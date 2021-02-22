В Украине будет построена мощная система индустриальных парков – Зеленский

В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментов привлечения инвестиций", - сказал Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков, но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без коммуникаций, без дорог".

Зеленский также отметил, что сейчас активно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры по всей стране.