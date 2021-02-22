Экономика

11:39 22.02.2021

В Украине будет построена мощная система индустриальных парков – Зеленский

1 мин читать
В Украине будет построена мощная система индустриальных парков – Зеленский

В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментов привлечения инвестиций", - сказал Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков, но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без коммуникаций, без дорог".

Зеленский также отметил, что сейчас активно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры по всей стране.

Теги: #индустриальный_парк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 20.01.2021
KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

KNESS Group намерена инвестировать до 250 млн грн в проект энергообеспечения Винницкого индустриального парка

12:05 04.01.2021
Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

13:23 02.11.2020
Гетманцев предлагает создать в Раде межкомитетскую рабгруппу для скорейшей доработки законопроектов об индустриальных парках

Гетманцев предлагает создать в Раде межкомитетскую рабгруппу для скорейшей доработки законопроектов об индустриальных парках

15:12 03.08.2020
Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

15:49 27.11.2019
САП в суде требует отменить решение Львовского горсовета о продаже участка под индустриальный парк

САП в суде требует отменить решение Львовского горсовета о продаже участка под индустриальный парк

09:45 27.03.2019
МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Подольск" в Одесской области

МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Подольск" в Одесской области

14:41 06.12.2018
МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Сумы"

МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Сумы"

13:48 10.10.2018
UFuture бизнесмена Хмельницкого планирует привлечь в ИП "Белая Церковь 2" до $150 млн, создать кластер пищепрома

UFuture бизнесмена Хмельницкого планирует привлечь в ИП "Белая Церковь 2" до $150 млн, создать кластер пищепрома

12:49 23.08.2018
В Днепре создадут индустриальный парк Innovation Forpost стоимостью 2,7 млрд грн

В Днепре создадут индустриальный парк Innovation Forpost стоимостью 2,7 млрд грн

15:40 27.04.2018
Владельцы Sigma Park Yarychiv планируют построить еще 10 индустриальных парков

Владельцы Sigma Park Yarychiv планируют построить еще 10 индустриальных парков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году - Зеленский

"Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию пошлины на лом еще на 5 лет

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

ПОСЛЕДНЕЕ

Hundai готова передать Украине технологии для локализации высокотехнологического производства

"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

ОП рассчитывает увеличить рынок международных авиаперевозок в Украине к 2025г до 25 млн пассажиров в год

Hundai выделит Украине $2 млн на разработку пре-ТЭО строительства евроколеи - Криклий

Мининфраструктуры в 2021 начнет строительство евроколеи на участке Киев-Львов-госграница

"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

Компании из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе и большого порта - Зеленский

Офис президента рассчитывает на запуск государственной авиакомпании в 2021 г.

Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА