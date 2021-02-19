Госналоговая списала налоговый долг более 3,6 млн налогоплательщикам на 1 млрд грн - Гетманцев

Государственная налоговая служба списала налоговый долг в размере до 3,06 тыс. грн более чем 3,655 млн налогоплательщикам на общую сумму свыше 1,18 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Безнадежный налоговый долг более трех с половиной миллионов налогоплательщиков (а именно 3 655 819 налогоплательщиков) в сумме, непревышающей 3060 грн на 1 ноября 2020 года списан!", - написал он в Телеграм-канале в пятницу.

Как напомнил Гетманцев, соответствующую норму содержит закон №1072-IX.

"Это позволит налоговой сконцентрироваться на взыскании, на самом деле, экономически оправданных налоговых догов", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2020 году приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" №1072-ІХ. Он предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.