Экономика

11:59 19.02.2021

Госналоговая списала налоговый долг более 3,6 млн налогоплательщикам на 1 млрд грн - Гетманцев

1 мин читать
Госналоговая списала налоговый долг более 3,6 млн налогоплательщикам на 1 млрд грн - Гетманцев

Государственная налоговая служба списала налоговый долг в размере до 3,06 тыс. грн более чем 3,655 млн налогоплательщикам на общую сумму свыше 1,18 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Безнадежный налоговый долг более трех с половиной миллионов налогоплательщиков (а именно 3 655 819 налогоплательщиков) в сумме, непревышающей 3060 грн на 1 ноября 2020 года списан!", - написал он в Телеграм-канале в пятницу.

Как напомнил Гетманцев, соответствующую норму содержит закон №1072-IX.

"Это позволит налоговой сконцентрироваться на взыскании, на самом деле, экономически оправданных налоговых догов", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2020 году приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" №1072-ІХ. Он предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Теги: #гетманцев #налоги #локдаун #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 19.02.2021
"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

15:00 18.02.2021
Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

13:56 18.02.2021
ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

12:00 18.02.2021
Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

15:57 17.02.2021
Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

Обновленное карантинное зонирование начнет действовать в Украине с 24 февраля

14:38 17.02.2021
На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

14:17 17.02.2021
Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

14:13 17.02.2021
Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

14:07 17.02.2021
Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

14:01 17.02.2021
Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

Премьер призывает депутатов разблокировать работу Минэнерго и выплату зарплат в энергосекторе

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

"Нафтогаз" за 5 лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%

Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК Art House корпорации "Укрбуд"

ПриватБанк требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения дела о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Премьер призывает депутатов разблокировать работу Минэнерго и выплату зарплат в энергосекторе

"Укрпошта" перенесла дату выпуска марок, посвященных ВСУ, с 23 февраля на 14 марта

Зеленский называет разумным компромиссом законопроект об упрощенном растаможивании автомобилей на еврономерах

Витренко допускает компенсацию "зеленого" тарифа за счет увеличения налога на выбросы СО2

Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

В энергосистеме Украины появились первые признаки стабилизации – оперативные данные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА