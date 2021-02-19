Экономика

11:39 19.02.2021

Премьер призывает депутатов разблокировать работу Минэнерго и выплату зарплат в энергосекторе

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Премьер призывает депутатов разблокировать работу Минэнерго и выплату зарплат в энергосекторе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, позволяющего разблокировать работу Министерства энергетики и выплату зарплат в энергосекторе.

"Ждем преодоления вето или голосование этого законопроекта в новой редакции", – сказал он в ходе "Часа вопросов" к правительству в Раде в пятницу, комментируя вето президента на закон о возобновлении конкурсов на должности в госслужбе (№4531).

По его словам, президент ветировал указанный закон из-за некорректно выписанных полномочий исполняющих обязанности министерств.

"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", –констатировал Шмыгаль.

По его мнению, принятие закона с корректно выписанными полномочиями и.о. позволит разблокировать ситуацию.

Согласно данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в Минэнерго, 12 февраля истекло полномочие руководителей министерства издавать нормативные документы, согласно ранее выданным доверенностям. По его словам, это, в частности, блокирует выплату зарплат в министерстве и государственном угольном секторе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"(№4531).

Верховная Рада приняла этот закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.

Теги: #шмыгаль #минэнерго #кабмин
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