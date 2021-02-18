В энергосистеме Украины появились первые признаки стабилизации – оперативные данные

В украинской энергосистеме в середине текущей недели начали появляться первые признаки, свидетельствующие о предстоящей стабилизации работы отрасли в плане снижения дефицита электроэнергии и угля на складах ТЭС.

Как сообщила Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) на своей странице в "Фейсбук" в четверг, в частности, 18 февраля впервые за последние три месяца был зафиксирован прирост запасов угля с 300 до 304 тыс. тонн в условиях максимального потребления э/э в энергосистеме 17 февраля с начала месяца на уровне 23,4 МВт.

Еще один положительный фактор ‒ увеличение производства э/э на ГЭС и ГАЭС вследствие обильных снегопадов в феврале и повышения водности Днепра.

"Пошла "вода". Нагрузка "Укргидроэнерго" ночью – 450 МВт. На пике – 3600 МВт. Если вода прогнозируется "большой" ‒ время подумать, как избежать "несовместимых режимов" в ночное время", ‒ отмечают в ВЭА.

В свою очередь, как заявил на этой неделе председатель правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, во второй половине марта – апреле, дефицит э/э в украинской энергосистеме сменится ее профицитом вследствие увеличения запасов угля, ремонтов энергоблоков ТЭС и увеличения производства э/э на электроустановках с возобновляемыми источниками энергии.

Согласно прогнозу предельных значений импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси и России на 22-28 февраля НЭК "Укрэнерго", импорт э/э достигнет своих минимальных предельных значений 27-28 февраля на уровне 200-600 МВт мощности в зависимости от времени суток.

По данным ГП "Оператор ринка", средневзвешенная цена э/э на рынке «на сутки вперед» в ОЭС в период с 15 по 19 февраля снизилась с 1799,22 до 1617,42 грн/МВт-ч.