Объем государственных заимствований в 2021 году составит около 60% бюджета Украины – Гройсман

В 2021 году украинское правительство планирует взять около 700 млрд грн заимствований, что составляет около 60% государственного бюджета, заявил в интервью телеканалу ATR лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Рассказывая о сокращении программ капитальных инвестиций, он отметил, что единственной возможностью для поддержки бизнеса сейчас является программа госкредитования "5-7-9%", однако и она, по словам Гройсмана, работает не так, как следовало бы, поскольку займы по ней получили лишь 13% от заявителей, а общий объем кредитов едва превышает 20 млрд грн, в то время, как потери предпринимателей из пандемии оцениваются в сотни миллиардов.

"Из 2 млн предпринимателей в Украине кредиты получили около 8 тысяч - это сопоставимая помощь?.. Вместе с тем, в этом году мы видим, что объем государственных заимствований составит более 700 млрд грн - 60% бюджета. Это долги, которые дополнительно лягут на плечи всех украинцев", - отметил политик.

Он подчеркнул, что такая ситуация ставит под угрозу дальнейшее развитие страны.

По словам Гройсмана, еще полтора года назад Украина была государством, которое стоит на хороших экономических позициях и имеет неплохие экономические перспективы - как внутри, так и по выходу на глобальные рынки, однако за относительно небольшой промежуток времени весь запас прочности был уничтожен.

Политик обвинил в ухудшении экономической ситуации в стране текущий состав украинского правительства, действия которого он назвал неадекватными. Кроме того, Гройсман заявил, что Кабмин Шмыгаля не желает замечать проблемы и трудности украинцев.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что, в сложившейся ситуации, главным национальным интересом должно стать создание условий, которые помогут украинцам жить в достатке, а бизнесу – начать инвестирование сначала в свое развитие, а затем и в развитие страны.

"Вот сейчас сырьевые рынки пошли в рост. Это хорошо. Экспортеры будут чувствовать себя стабильно, привезут в страну больше валютной выручки. Но это тенденция на 2-4-6 месяцев, и она не повлияет на создание здесь новых рабочих мест, создание дополнительной стоимости. Внутри страны все равно остается куча проблем, а адекватной программы их преодоления - нет. Это придется исправлять", - резюмировал Гройсман.