Тимошенко анонсировала консультации глав фракций Рады по тарифам на газ

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко анонсировала консультации глав фракций парламента по законопроектам, касающимся формирования тарифов на газ для населения.

"Мы договорились, что лидеры всех фракций проведут консультации, и мы сможем посвятить полдня в Верховной Раде рассмотрению законопроектов по тарифам", - заявила Тимошенко на пленарном заседании парламента в среду.

Она подчеркнула, что есть шанс исправить сложившуюся ситуацию.

Тимошенко также анонсировала совещание глав фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова утром в четверг, "чтобы сформировать повестку дня Верховной Рады по тарифам".