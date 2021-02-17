Экономика

10:47 17.02.2021

Тимошенко анонсировала консультации глав фракций Рады по тарифам на газ

1 мин читать
Тимошенко анонсировала консультации глав фракций Рады по тарифам на газ

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко анонсировала консультации глав фракций парламента по законопроектам, касающимся формирования тарифов на газ для населения.

"Мы договорились, что лидеры всех фракций проведут консультации, и мы сможем посвятить полдня в Верховной Раде рассмотрению законопроектов по тарифам", - заявила Тимошенко на пленарном заседании парламента в среду.

Она подчеркнула, что есть шанс исправить сложившуюся ситуацию.

Тимошенко также анонсировала совещание глав фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова утром в четверг, "чтобы сформировать повестку дня Верховной Рады по тарифам".

Теги: #тимошенко #фракции #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 16.02.2021
Обсуждение с МВФ решения проблем в энергосекторе продолжается – глава Минэнерго

Обсуждение с МВФ решения проблем в энергосекторе продолжается – глава Минэнерго

13:20 16.02.2021
Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

12:55 16.02.2021
Парламент согласует тарифные законы, коррупцию на рынке газа рассмотрит ВСК - Тимошенко

Парламент согласует тарифные законы, коррупцию на рынке газа рассмотрит ВСК - Тимошенко

14:01 15.02.2021
Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

15:38 11.02.2021
Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

11:03 10.02.2021
Более 90% украинцев считают завышенными тарифы на коммунальные услуги, а 70,4% - безуспешным противодействие власти коронавирусу - опрос "Украинской социологической группы"

Более 90% украинцев считают завышенными тарифы на коммунальные услуги, а 70,4% - безуспешным противодействие власти коронавирусу - опрос "Украинской социологической группы"

14:57 09.02.2021
Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

14:13 09.02.2021
Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

13:08 09.02.2021
Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

12:56 09.02.2021
Кличко приветствует подписание Меморандума, который решит проблемы теплопоставок в городах Украины

Кличко приветствует подписание Меморандума, который решит проблемы теплопоставок в городах Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Биткойн превысил отметку $50 тыс

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" заявили о росте числа истцов и претензий в арбитраже к Украине до $3,6 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора начал дело по факту масштабной схемы нелегального экспорта зерна - Гетманцев

Выводы Верховного суда по иску "Тедис Украина" существенно усилят перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ о штрафах – мнение

"Нафтогаз" назначил замдиректора добывающего дивизиона с многолетним опытом работы в США

Украина согласовала с Великобританией импорт рыбы – Госпродпотребслужба

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Принятие госпрограммы по развитию картофелеводства позволит до 2025г построить 35 картофелехранилищ – профильная ассоциация

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры разработать до 22 февраля решение по поддержке украинских авиаперевозчиков

Украина продлила 31,58% пошлину на импорт ДВП из России на время ее пересмотра

Канада и Украина начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА