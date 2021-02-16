Экономика

14:33 16.02.2021

Обсуждение с МВФ решения проблем в энергосекторе продолжается – глава Минэнерго

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Обсуждение с МВФ решения проблем в энергосекторе продолжается – глава Минэнерго

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжают обсуждать возможные пути преодоления проблем в энергосекторе, Украина подтверждает обязательства отменить ограничение цены на газ для населения после марта и для теплокоммунэнерго в режиме спецобязательств (ПСО) – после апреля, сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Обсуждение не прекращалось: мы обсуждали различные подходы и различные решения тех проблем, которые накопились в электроэнергетике и газовом секторе", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума Ukraine30 в Киеве во вторник.

Касаясь введенного до конца марта ограничения цены на электроэнергию в 1,68 грн/кВт-ч, Витренко сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще нарабатывается. "По электроэнергии мы еще нарабатываем механизмы, что делать на ближайшее будущее и на более долгосрочный период. Обсуждаем с тем же МВФ", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, для ТКЭ также нарабатываются решения для их стабильного развития после отмены режима ПСО: "Чтобы тарифы до конца года точно не увеличивались и чтобы потом мы тоже не видели какого-то чрезвычайного роста".

Комментируя свое заявление о том, что после отмены с апреля ограничения цены газа для населения в 6,99 грн/куб. м он не подорожает до конца года, Витренко уточнил, что речь идет о годовом продукте, многое зависит от активных действий правительства.

"При определенных условиях и определенных активных действиях правительства можно сделать так, чтобы рыночным способом рыночная цена такого годового продукта не превышала 6,99. Мы видим для этого реальные возможности", - подчеркнул руководитель Минэнерго.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

В конце апреля прошлого года Кабмин продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. Цена рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах. В частности, на минувшей неделе "Нафтогаз" сообщил, что в январе-2021 цена увеличилась на 20,1% по сравнению с декабрем 2020 года – до 7 тыс. 331,45 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Теги: #тарифы #витренко #мвф
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