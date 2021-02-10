Рада сможет принять закон о корпоратизации "Укроборонпрома" к концу апреля, рассчитывают в концерне

Верховная Рада сможет принять во втором чтении и в целом законопроект о корпоратизации государственного концерна "Укроборонпром" к концу апреля, считает его генеральный директор Юрий Гусев.

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №3822 произойдет до конца апреля. И до конца июня планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома", создать новый оборонный холдинг под названием "Оборонные системы Украины"... Будут созданы два суперхолдинга – "Оборонные системы Украины" и аэрокосмический холдинг", – отметил Гусев на брифинге в среду.

Он уточнил, что в "Оборонные системы Украины" войдут шесть подхолдингов – отраслевых бизнес-объединений, которые будут заниматься реализацией тех проектов и программ, важных для обеспечения качественным вооружением и техникой Вооруженных сил Украины, а также для расширения присутствия украинских производителей на внешних рынках.

"От шести до 12 месяцев, мы ожидаем, займет период трансформации 65 государственных оборонных предприятий, на основе которых будут созданы шесть отраслевых объединений… Сегодня мы активно работаем над подготовкой к корпоратизации. Хочу сказать, что, к сожалению, целый ряд предприятий, которые являются учениками "Укроборонпрома", накопили долги за предыдущие годы… В целом долгов на предприятиях "Укроборонпрома" собрано на сумму более 14 млрд грн", – уточнил Гусев.

Он подчеркнул, что по каждому из таких предприятий разрабатываются антикризисные программы.

Как сообщалось, 29 января 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав госпредприятия – в хозяйственные общества.