Экономика

13:07 09.02.2021

Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

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Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

Минэкономики Украины в 2020/21 маркетинговом году (МГ) прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

Согласно прогнозному балансу, обнародованному министерством во вторник, в частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн.

По данным ведомства, ожидается общее производство зерновых и зернобобовых в этом МГ на уровне 65,5 млн тонн.

Теги: #зерно #экспорт #минэкономики
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