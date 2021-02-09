Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

Минэкономики Украины в 2020/21 маркетинговом году (МГ) прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

Согласно прогнозному балансу, обнародованному министерством во вторник, в частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн.

По данным ведомства, ожидается общее производство зерновых и зернобобовых в этом МГ на уровне 65,5 млн тонн.