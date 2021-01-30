Экономика

10:16 30.01.2021

НКРЭКУ утвердила сниженные тарифы на распределение газа ряду операторов ГРС с 1 февраля

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НКРЭКУ утвердила сниженные тарифы на распределение газа ряду операторов ГРС с 1 февраля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на распределение газа с 1 февраля 2021 года ряду операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее постановления о внесении изменений в постановления от 16 и 30 декабря 2020 года, утвердившим тарифы для операторов ГРС на 2021 год, принято на заседании в субботу.

Как и планировалось, тарифы снижены минимум на 3,5%, как в случае с ЧАО "Гадячгаз", и максимум на 29,8%, как для ООО "Газовик". В целом тарифы операторов, согласно совместному решению, наработанному правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады, не должен превышать 1,79 грн/куб.м (без НДС).

В то же время из перечня операторов ГРС, которым планировалось снизить тарифы, решением комиссии исключено ЧАО "Коростышевгаз" (регулятор намеревался снизить его тариф с 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%.

Как объяснила председательствующая на заседании НКРЭКУ ее член Оксана Кривенко, решение об исключении этого предприятия принято с учетом открытого обсуждения проекта постановления.

Как сообщалось, согласно обоснованию к проекту постановления, необходимость его принятия вызвана многочисленными обращениями граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании 18 января заявил, что Кабинет министров ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о так называемых "малых облгазах", который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие, минимум, 100 тыс. абонентов. По ее словам, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс.".

Позже премьер-министр заявил, что в ближайшее время Кабинет министров направит в Верховную Раду законопроект об укрупнении газораспределительных компаний.

Теги: #грс #нкрэку #тарифы
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