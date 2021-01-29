Экономика

20:14 29.01.2021

НБУ ухудшил прогноз инфляции на І кв.-2021 до 7,6%

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НБУ ухудшил прогноз инфляции на І кв.-2021 до 7,6%

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз инфляции на конец первого квартала 2021 года и ожидает в январе-марте индекс потребительских цен на уровне 7,6% вместо 5,6% в октябрьском прогнозе.

Согласно инфляционному отчету центробанка, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего - 8,4%, четвертого - 8,3%.

"Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, увеличатся производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда", - поясняется в отчете.

Помимо этого, инфляцию ускорит рост акцизов на табачные изделия и удорожание электроэнергии, отметил центробанк.

Что касается базовой инфляции, Нацбанк также ухудшил ее прогноз в 2021 году до 5,9% по сравнению с 5,4% в октябрьском отчете. В частности, в январе-марте этого года НБУ ожидает базовую инфляцию на уровне 5,6%, в апреле-июне и июле-сентябре - по 6,2%, в октябре-декабре - 5,9%.

"Во втором полугодии влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику... В результате показатель базовой инфляции на конец 2021 составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться вблизи среднесрочной цели в 5%", - добавили в НБУ.

Теги: #нбу #инфляция_прогноз
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