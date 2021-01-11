Экономика

19:11 11.01.2021

Инфляция достигнет 7% в феврале-2021 – аналитик Альфа Банка

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Инфляция достигнет 7% в феврале-2021 – аналитик Альфа Банка

Инфляция с 5% по итогам декабря 2020 года ускорится до 7% в феврале 2021 года, прогнозирует начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

"Формально инфляционный таргет выполнен "в яблочко", однако уже сейчас цены "пробивают" его вверх: рост цен на энергоносители и другие факторы ускорят рост Индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе до 6%, в феврале до 7%", – написал он в Facebook в понедельник.

Он также отметил, что инфляция на конец 2020 года превысила прогноз НБУ в 4,1% и Альфа Банка в 4,8%.

Указывается, что давление к повышению учетной ставки растет.

Теги: #инфляция_прогноз
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