Экономика

10:49 28.01.2021

"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его подорожании на 37%

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"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его подорожании на 37%

"Астарта", крупнейший производитель этой продукции в Украине, в октябре-декабре 2020 года увеличила продажи сахара по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 33% - до 81,18 тыс. тонн при росте его цены на 37% – до 13,24 тыс. грн за тонну.

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, продажи кукурузы выросли на 17% - до 294,56 тыс. тонн при увеличении цены на 19% – до 4,86 тыс. грн/тонна, тогда как пшеницы упали в 5,5 раза - до 6,64 тыс. тонн при ее подорожании на 34% – до 5,59 тыс. грн/тонна.

Продажи семян подсолнечника в октябре-декабре 2020 года сократились на 38% - до 31,71 тыс. тонн, соевого масла - на 20%, до 8,51 тыс. тонн, а соевого шрота сократились на 12%, до 39,38 тыс. тонн. В то же время вся эта продукция также существенно выросла в цене, в частности подсолнечник – на 22%, до 10,16 тыс. грн/тонна, соевое масло – на 49%, до 25,49 тыс. грн/тонна и соевый шрот – на 51%, до 12,7 тыс. грн/тонна.

По данным компании, продажи молока в четвертом квартале 2020 года увеличились на 2% - до 22,23 тыс. тонн при росте цены на 10% – до 11,31 тыс. грн/тонна.

Перемножение этих показателей выводит на объем реализации в 3 млрд 834,49 млн грн, что на 28,6% превышает показатель четвертого квартала 2019 года, в частности продажи сахара выросли на 82,1% – до 1 млрд 75,13 млн грн, кукурузы – на 39,4%, до 1 млрд 430,11 млн грн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Как сообщалось, чистый убыток "Астарты" за девять месяцев 2020 года составил EUR4,72 млн против EUR1,93 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Ее консолидированная выручка снизилась на 10,8% – до EUR290,55 млн за счет снижения объемов продаж зерновых и соевых продуктов.

"Астарта" завершила 2019 год с чистой прибылью EUR1,69 млн при убытке за 2018 год в EUR21,11 млн, ее выручка в 2019 году выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

Теги: #астарта #сахар
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