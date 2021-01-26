МВФ улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 5,5%

Мировая экономика в 2021 году, по мнению Международного валютного фонда (МВФ), вырастет на 5,5% (ранее ожидалось на 5,2%), в 2022 году - на 4,2%.

Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

Пересмотр прогноза мирового ВВП, отмечается в обзоре, отражает ожидания усиления экономической активности в связи с началом вакцинации и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных странах. В то же время МВФ отмечает сохранение неопределенности в результате второй волны пандемии в конце 2020 года, появления новых штаммов вируса, возобновления карантина в ряде стран.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году вырастет на 6,3% (предыдущий прогноз - 6%), в 2022 году - на 5%.

МВФ понизил прогноз роста экономики Китая в 2021 году до 8,1% с 8,2%, в 2022 году ожидает рост на 5,6%.

Фонд существенно улучшил оценку роста ВВП Индии в текущем году - 11,5% (было 8,8%), в следующем году ждет рост на 6,8%.

Повышение бразильской экономики, как ожидает МВФ, будет на уровне 3,6% (было 2,8%), в 2022 году - 2,6%.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,4 процентных пункта (п.п.) - до 4,3%. В 2022 году ожидается рост на 3,1%.

Значительно улучшен прогноз роста американской экономики - до 5,1% с 3,1%, в 2022 году рост будет на уровне 2,5%.

Оценка же роста экономики стран еврозоны, напротив, снижена - до 4,2% с 5,2%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%. Прогноз роста ВВП Италии в 2021 году снижен на 2,2 п.п. - до 3%, Испании - на 1,3 п.п., до 5,9%, Германии - на 0,7 п.п., до 3,5%, Франции - на 0,5 п.п., до 5,5%.

Кроме того, ухудшена оценка роста экономики Великобритании - на 1,4 п.п., до 4,5%, в 2022 году МВФ ждет рост на 5%.

Экономика Японии в текущем году вырастет на 3,1% (предыдущая оценка - 2,3%), в 2022 году - на 2,4%.