Экономика

15:17 25.01.2021

"InBev Efes Украина" ввела должность директора по работе с ключевыми клиентами

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"InBev Efes Украина" ввела должность директора по работе с ключевыми клиентами

"AB InBev Efes Украина" объявила о создании должности директора по продажам в канале Key Account и назначении на нее Константина Кожанова, который ранее отвечал за это направление на позиции национального менеджера.

"В зону ответственности Константина Кожанова на новой позиции входит работа с ключевыми клиентами, разработка системы показателей эффективности и стратегическое планирование", – сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, такое решение принято в связи с ростом важности этого канала продаж и необходимостью предоставления руководителю дополнительных полномочий.

Согласно релизу, 39-летний Кажанов работает в AB InBev Efes 17 лет и прошел все ступени, начиная с мерчандайзера в Житомире и Житомирской области.

Как сообщалось, один из лидеров украинского пивоваренного рынка "AB InBev Efes Украина" создан в 2018 году в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и России. "AB InBev Efes Украина" имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Согласно годовому отчету, за 2019 год AB InBev Efes получила 87,62 млн грн чистого убытка, что в 2,8 раза меньше, чем в 2018 году, при этом компания произвела 5,585 тыс. Гкл пива и планировала нарастить его производство в 2020 году до 5,75 тыс. Гкл, увеличив выручку с 6,74 млрд грн до 6,88 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Теги: #inbev #вакансия
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