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20:17 05.03.2020

Ионушас не обсуждал с Зеленским свое возможное назначение генпрокурором, считает необходимым продолжать реформу прокуратуры

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Ионушас не обсуждал с Зеленским свое возможное назначение генпрокурором, считает необходимым продолжать реформу прокуратуры

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским внесение своей кандидатуры на должность генерального прокурора.

"В соответствии с Конституцией, представление вносит президент Украины, это его решение. С Владимиром Александровичем после заседания фракции я не общался насчет этого представления", - сказал он журналистам в четверг после внеочередного заседания парламента.

Ионушас выразил поддержку тем реформам, которые внедрял отправленный в четверг в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Он бросил вызов системе, и мы его всячески поддерживали голосованием за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Поэтому любые реформы не будут изменены, вектор остается неизменным", - подчеркнул он.

При этом Ионушас считает, что нужно уделять больше внимания выполнению непосредственной функции прокуратуры, связанной с процессуальным руководством.

Фамилии Ионушаса и Сергея Кизя назывались в СМИ как возможные кандидаты на пост генпрокурора.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 марта выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.

Теги: #сергей_ионушас #генпрокурор #кандидаты #вакансия
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