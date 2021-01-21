AB InBev Efes выводит на рынок Украины мексиканское пиво Modelo

Компания AB InBev Efes начала ввоз в Украину из Мексики двух новых лагеров под брендом Modelo, сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

AB InBev Efes Украина уточнила, что в украинских магазинах уже продаются светлый лагер Modelo Especial типа пильзнер Modelo Especial (содержит 4,5% спирта) и темный Modelo Negra (содержит 5,4% спирта), оба напитка представлены в стеклянных бутылках объемом 355 мл.

Представители компания не разглашают информацию об объемах импорта нового продукта в Украину, но отметили, что в Украине не планируется локализация его производства.

Modelo - экспортный бренд мексиканской компании Grupo Modelo, наиболее известной благодаря своему бренду Corona. Компания входит в состав корпорации Anheuser-Busch InBev.

Как сообщалось, один из лидеров украинского пивоваренного рынка AB InBev Efes Украина был создан в 2018 году в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и России. AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Согласно данным компании, за третий квартал 2020 года продолжал развитие портфель брендов "Белый Медведь" (+1,9 п.п.), "Старый Мельник из Бочки" (+0,4 пп), "Velkopopovický Kozel" (+0,3 пп), "Corona" (+0,2 пп), "Stella Artois" (+0,1 п.п.) и "BUD" (+0,1 пп). При этом динамика продаж других брендов, их абсолютная доля и в целом информация о продажах AB InBev Efes Украина не раскрывается.

Согласно годовому отчету, за 2019 год AB InBev Efes произвела 5,585 тыс. Гкл пива и планировала нарастить его производство в 2020 году до 5,75 тыс. Гкл, увеличив выручку с 6,74 млрд грн до 6,88 млрд грн, в том числе за счет расширения импортных брендов.