Бизнесмен Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию

Бизнесмен Павел Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию.

"Я сейчас объединяю активы, собираю. Я сейчас делаю одну компанию", - сказал он в интервью "Радио НВ" в четверг.

Фукс уточнил, что основой его бизнеса являются активы в нефтегазовой отрасли, недвижимое имущество, а также работа с дистресс-активами, в частности, приобретаемые у Фонда гарантирования вкладов.

"Я покупаю очень много дистресс-активов… Покупаю также в Фонде гарантирования вкладов. Разные активы, долгов куча разных. "Росава", "Яблуневый дар", много куда я проинвестировал. Есть много мелких. Есть пулы, которые продает Фонд. Я участвую в разных, как инвестор", - отметил Фукс.

Бизнесмен добавил, что в его собственности находится немало земельных участков.

"На Рыбальском (острове, Киев - ИФ) строят большой жилой комплекс. Я там в роли владельца участка… Есть много земли, я сейчас думаю, что там строить. В Печерском, разных районах", - сказал он.

Фукс также подтвердил наличие доли в компании ЧАО "Укрнафтобуриння", но его участие в ней меньше, чем у Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.

В то же время он отказался от покупки лицензий на недропользование у "Голден Деррик".

"Долго проверяли их, смотрели. Это - greenfield, очень рискованный. Там пустая земля. Нужны очень дешевые деньги чтобы рисковать. У меня есть, где размещать деньги более выгодно", - пояснил бизнесмен.

Фукс считает оценку капитализации своих активов, которую в мае 2020 года сделал украинский Forbes в $155 млн, вполне объективной.

"Все зависит от капитализации нашей страны. Чем больше стоит страна, тем дороже стоят активы всех бизнесменов. Поэтому плюс-минус, да. Может когда-то больше, когда-то меньше", - сказал он.