Принятие законопроекта №3822 позволит трансформировать "Укроборонпром" в два крупных холдинга – Гусев

Принятие Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" позволит трансформировать государственный концерн "Укроборонпром" в два крупных холдинга, заявил его генеральный директор Юрий Гусев.

"Мы предусматриваем, что в рамках трансформации будет создано два урупных холдинга с рабочим названием "Оборонные системы Украины" (…), а также аэрокосмический холдинг, который будет занимать авиацией и космосом", - сказал он на совместном брифинге с главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем в четверг в Киеве.

Гусев рассказал, что в составе ГК "Укроборонпром" - 137 предприятий, 21 из которых находится на временно оккупированной территории. Концерн их не контролирует.

Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время концерн существует в тех законодательных рамках, которые были определены еще в 2011 году, и без их изменения обеспечить реформирование оборонно-промышленного комплекса и предприятий "Укроборонпрома" невозможно. По его словам, именно принятие парламентом законопроекта № 3822 поможет обеспечить реформирование комплекса.

"Наша главная задача - своевременно и в полном объеме обеспечивать украинскую армию современным высокотехнологическим оружием и военной техникой. Без корпоратизации "Укроборонпрома" делать это будет сложно", - подчеркнул Гусев.