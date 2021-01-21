Крумханзл 23 января прекратит исполнение полномочий главы правления ПриватБанка

Срок действия контракта главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Петра Крумханзла заканчивается 23 января, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, до назначения нового главы правления в результате конкурсного отбора исполняющей обязанности будет замглавы правления ПриватБанка по вопросам финансов Анна Самарина.

Крумханзл возглавлял правления ПриватБанка три года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.