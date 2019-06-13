Экономика

13:15 13.06.2019

СЕО ПриватБанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

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СЕО ПриватБанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл не исключает подачу новых исков к экс-акционерам финучреждения, которые могут быть поданы в суды различных иностранных юрисдикций.

"Суды занимают много времени. Как правило, это несколько лет. Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом", - сообщил Крумханзл агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что судебные разбирательства не отражаются на деятельности банка: "Если вы спросите о ликвидности, то нет никакого влияния (судебных разбирательств) на нашу ежедневную деятельность. Было краткосрочное влияние в середине апреля после целого ряда негативных решений в судах Украины. В настоящее время мы находимся в абсолютно обычной ситуации ведения нашего бизнеса, и суды не имеют значительного влияния".

Он также сообщил, что ведение дел в судах в иностранных юрисдикциях требует большой подготовки и объема работы, поэтому в банке было создано специальное подразделение финансовых расследований (Forensic Investigation Unit). "Таким образом, мы сейчас убеждены, что у нас достаточно сильная не только команда юридической поддержки, а также очень сильная команда, которая занимается форензик работой, т.е. работой с информацией", - добавил банкир.

Как сообщалось, ПриватБанк в иске от 21 мая 2019 года в суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании приблизительно $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для экс-собственников банка активов в США.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса против экс-собственников ПриватБанка, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все –Великобритания), Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем. Иск банка касается сомнительных операций с выданными ПриватБанком кредитами на сумму $1,9 млрд, которые были использованы для авансовых платежей иностранным компаниям, которые сейчас выступают соответчиками в английском процессе вместе с бывшими акционерами банка. Высокий суд 4 декабря 2018 года признал дело неподсудным , но банк подал апелляцию.

Кроме того, 30 марта 2018 года ПриватБанк обратился в Окружной суд Никосии (Кипр) с иском к PricewaterhouseCoopers Ltd (Кипр) и Обществу с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (Украина) с исковыми требованиями о взыскании $3 млрд в качестве возмещения убытков, которые, как считает ПриватБанк, он понес в результате многочисленных нарушений условий договоров о предоставлении аудиторских услуг, требований законодательства и стандартов аудита, допущенных со стороны украинской и кипрской локальных фирм сети PricewaterhouseCoopers в ходе проведения аудита финансовой отчетности ПриватБанк и его кипрского филиала за 2013, 2014 и 2015 финансовые годы.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Теги: #крумханзл #украина #суд #приватбанк
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