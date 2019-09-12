Чистая прибыль ПриватБанка за 8 мес. выросла почти втрое – глава правления

Чистая прибыль государственного ПриватБанка в январе-августе 2019 года составила 25,8 млрд грн, что почти втрое превышает прибыль по итогам аналогичного периода 2018 года, сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл на пресс-конференции в Днепре в четверг.

По его словам, чистый комиссионный доход банка за восемь месяцев составляет 11,6 млрд грн, а его доля в доходах банка - 45,1%. "Рост комиссионного дохода является результатом увеличения количества активных клиентов и транзакций онлайн-банка Приват24", - сказал глава правления.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.