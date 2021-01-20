Экономика

17:30 20.01.2021

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Нивки-Парк"

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Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) получила сертификаты о принятии в эксплуатацию домов №5 и №6 жилого комплекса "Нивки-Парк" по просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

"Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) 19 января 2021 года выдала официальный сертификат серии ИУ123201216100 и официальный сертификат серии ИУ123201216106, подтвердив соответствие законченного строительства объектов проектной документации и готовность их к эксплуатации", – сообщила пресс-служба компании в среду.

По ее данным, 17-этажный дом №5 из трех секций включает 269 квартир общей площадью более 16,2 тыс. кв. м. Второй 17-этажный дом №6 из трех секций насчитывает 240 квартир общей площадью более 14,7 тыс. кв. м.

Проект ЖК "Нивки-Парк" предусматривает строительство 12 домов от 12 до 17 этажей, уже завершены пять очередей.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #киев #интергал_буд
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