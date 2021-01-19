Экономика

20:18 19.01.2021

Украина впервые с конца февраля продала ОВГЗ-2027, подняв ставку по ним до 12,5%

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Украина впервые с конца февраля продала ОВГЗ-2027, подняв ставку по ним до 12,5%

Минфин Украины накануне выплат 12 млрд грн по ранее выпущенным ОВГЗ на первичных аукционах во вторник привлек 12,33 млрд грн, и при этом смог благодаря ограничению предложения понизить ставку 3-мес. бумаг с 10% до 9,45% и впервые с февраля прошлого года продать бумаги с погашением в мае 2027 года.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, он ограничил предложение самых "коротких" бумаг 0,5 млрд грн, тогда как спрос на них превысил 1,2 млрд грн (здесь и далее спрос по номиналу), что и позволило снизить ставку.

На самые "длинные" бумаги, последний раз продававшиеся на аукционах в конце февраля прошлого года под 9,95%, спрос составил 1,33 млрд грн. Минфин отклонил лишь одну заявку на 50 млн грн под 12,6%, и привлек 11,5 млрд грн под 12,5%.

Чтобы обеспечить необходимую сумму для выплат, ему пришлось немного поднять ставки по наиболее популярным 14-мес. и 2-летним бумагам – соответственно с 11,7% до 11,75% и с 11,85% до 11,95%, но получить сразу 10,1 млрд грн. В то же время Минфин отказался от заявок по ставкам до 11,9-12%.

Ставка размещения 3,5-летних бумаг осталась прежней – 12,15%, а объем продаж их составил 0,58 млрд грн: Минфин отказал лишь двум заявкам на 50 млн грн по ставкам до 12,25%.

Теги: #овгз #итоги
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