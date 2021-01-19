ШУ "Покровское" выплатит $0,5 млрд по мировому соглашению о долге на сумму $1,5 млрд

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), миноритарием которого в 2018 году стала группа "Метинвест", достигли мирового соглашения (Settlement Deed) о реструктуризации всех долговых обязательств, превышавших $1,5 млрд, предполагающего выплату $1,335 млрд, из которых на долю ШУ "Покровское" был переведен долг $0,5 млрд.

"Переговоры длились с 2017 года, ситуация была крайне сложной. Согласно условиям кредита ШУ "Покровское" выступало поручителем. Хоть этого и не было видно в отчетности ШУ, у нас был существенный риск получить решение лондонского арбитража полностью против нас, ведь задолженность, по сути, была бесспорной. В таком случае ШУ должно было бы погасить всю сумму долга и начисленных процентов, которая к моменту заключения мирового соглашения составляла более $1,5 млрд. Такое решение арбитража, безусловно, привело бы к банкротству ШУ", - сообщило ШУ "Покровское" во вторник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

На предприятии подчеркнули, что ему удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга, а также согласовать рассрочку выплату кредиторам на несколько лет.

В компании констатируют, что банкротство ШУ "Покровское" могло привести к катастрофическим последствиям для города. "На предприятии работает 7 тыс. человек, однако во всей производственной цепочке участвует порядка 12 тыс. человек. Потеря работы у такого количества людей в городе с населением в 60 тыс. привело бы к коллапсу", - отметили в компании.

Согласно ответу, после решения арбитража статус ШУ "Покровское" как поручителя сменился на статус непосредственного должника, в связи с чем долг в сумме $500 млн теперь отражен в финансовой отчетности предприятия, что привело к резкому ухудшению финансового состояния ШУ и обвалу его чистых активов. "Мы уверены в том, что со временем ШУ "Покровское" сможет погасить все долги, но сейчас ситуация весьма затруднительна", - отметили в ШУ.

В компании напомнили, что состоявшееся 15 января текущего года внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь" - Металлургический завод" (ДМЗ) одобрило мировое соглашение в рамках дела, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда. В его рамках ЧАО "ДМЗ" обязуется выплатить кредиторам $835 млн начисленных и не списанных процентов по полученному ранее кредиту, а также компенсировать ШУ "Покровское" суму основного долга ($500 млн), которую ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения, а суммарно – $1,335 млрд.

Ранее, 6 октября 2020 года, собрание акционеров ШУ "Покровское" (Донецкая обл.) утвердило мировое соглашение суммарно на меньшую сумму – на $840 млн с компанией Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" – ИФ) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Первоначально, 2 сентября 2020 года, аналогичное решение приняло внеочередное собрание акционеров ДМЗ. "(…) дать согласие на совершение обществом с Barlenco Ltd и Itineris Holdings Limited, вместе именуемые "кредиторы", и Energotrading Limited (Гонконг), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ПАО "Донецкий металлургический завод" и Fintest MCP Limited (Британские Виргинские о-ва), вместе именуемые "стороны-заемщики", крупной сделки - мирового соглашения в рамках урегулирования дела (консолидированный арбитражный номер 173592), находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), согласно которой ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" сумму в размере $500 млн в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения", - указано в решениях двух собраний.

Стоимость активов ЧАО "ШУ "Покровское", по данным последней годовой финансовой отчетности – 14,85 млрд грн. Соотношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ШУ "Покровское" - 160,7%.

Кроме того, сообщалось, что ДМЗ, "Донецксталь" (Украина) и Energotrading Limited в августе 2013 выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, также East-West United Bank S.A. (Люксембург).

Группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входит ШУ "Покровское" и несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля, до того времени входивших в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой являлся Виктор Нусенкис. АМКУ 1 октября 2020 года объявил о предоставлении "Метинвесту", подавшему соответствующую заявку в июле 2019 года, на получение контроля над ШУ "Покровское" и других активов.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.