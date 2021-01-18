Экономика

19:44 18.01.2021

Кабмин Украины опубликовал постановление о предельной цене газа для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте

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Кабмин Украины опубликовал постановление о предельной цене газа для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте

Кабинет министров Украины опубликовал на правительственном портале постановление №25 от 18 января 2021 года, которым вводится предельная цена газа для бытовых потребителей (населения) 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года.

Ограничение цены на газ для населения введено путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года, которое расширено абзацем: "Установить с 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 г., предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривень 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)".

Для возможности установления граничной цены на природный газ Кабмин внес его в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кабмин также расширил постановление №809 от 30 сентября 2015 года, которым утверждается порядок отбора поставщика "последней надежды", обязывающем его не превышать установленную в феврале-марте 2021 года постановлением №1236 предельную цену продажи газа.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил подготовить проект решения о предельном уровне цены на природный газ для населения на период карантина по 6,99 грн за куб. м, что соответствует минимальной цене на украинской бирже в январе этого года.

"Нафтогаз" в тот же день вечером сообщил, что его газопоставляющая компания (ГПК) готова поставлять газ на таких условиях. Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

 

Теги: #газ #цена
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