Экономика

15:21 18.01.2021

НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

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НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена одобрить решение о снижении тарифов на распределение газа для рядя операторов газораспределительных сетей.

Соответствующий проект постановления о пересмотре тарифов, в частности "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Лубныгаза" и еще 11 компаний, запланирован к рассмотрению на 19 января.

Согласно обоснованию к проекту постановления, такое решения комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

Теги: #газ #нкрэку #тарифы
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