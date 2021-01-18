НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена одобрить решение о снижении тарифов на распределение газа для рядя операторов газораспределительных сетей.

Соответствующий проект постановления о пересмотре тарифов, в частности "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Лубныгаза" и еще 11 компаний, запланирован к рассмотрению на 19 января.

Согласно обоснованию к проекту постановления, такое решения комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.