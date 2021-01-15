"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

НЭК "Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" электроэнергии в начавшийся период значительного похолодания со среднесуточной температурой -17°С, ожидаемой на протяжении 16-20 января.

Оператор системы передачи отметил, что морозы приведут к сезонному росту объемов потребления э/э, которое в пиковые часы суток может увеличиваться, примерно, на 3 ГВт, достигнув 25 ГВт.

В связи с этим "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС). При этом, несмотря на то, что на утро 15 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют всего 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тыс. тонн, включение в работу дополнительных энергоблоков тепловых электростанций может быть осуществлено на резервном топливе (газ, мазут).

Положительным фактором для балансировки энергосистемы стало включение в работу 15 января пятого энергоблока Запорожской АЭС, а также решение о продолжении работы первого энергоблока ЗАЭС до конца дня 22 января, который планировалось вывести в плановый ремонт. Таким образом, в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать всеми шестью блоками.

"Кроме того, несмотря на появление публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - подчеркнули в НЭК.

"Об использовании другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности, отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей. Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов. Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее согласовывается с Министерством энергетики на случай непредвиденной потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок. При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", - резюмировали в "Укрэнерго".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.