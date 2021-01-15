В Украине установили минимальные требования к энергоэффективности зданий – Минрегион

Министерство развития территориальных громад и территорий Украины впервые установило минимальные требования к энергоэффективности зданий.

"Установление минимальных норм энергоэффективности зданий будет иметь экономический эффект не только для государства, поскольку позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и для владельцев жилья и помещений, которые смогут экономить на коммунальных платежах", - цитирует министра развития громад и территорий Алексея Чернышева пресс-служба министерства в пятницу.

Отмечается, что минимальные требования устанавливаются для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта зданий в целом или их отдельных элементов (крыши, внешних стен, инженерных систем).

В Минрегионе поясняют, что это позволит проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы для получения класса энергоэффективности объекта не ниже "С".

В министерстве обозначили ряд исключений, к которым не будут применяться минимальные требования к энергоэффективности. Среди таковых назвали индивидуальные жилые дома, исторические здания промышленного, сельскохозяйственного назначения, объекты транспорта, энергетики и обороны, а также выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений.