Экономика

15:48 14.01.2021

МВФ обеспокоен возможным госрегулированием цен на газ в Украине

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МВФ обеспокоен возможным госрегулированием цен на газ в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.

Он напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.

"Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу", - указал министр.

Теги: #газ #цена #мвф
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