Экономика

15:25 14.01.2021

НБУ продлил на полгода сроки настройки и автоматизации процессов финмониторинга для банков и небанковских финучреждений

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НБУ продлил на полгода сроки настройки и автоматизации процессов финмониторинга для банков и небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на шесть месяцев сроки настройки и автоматизации процессов финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений до 30 июня 2021 года, в то время как раньше крайним сроком было 30 декабря 2020 года.

Как сообщила пресс-служба НБУ в четверг, соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №2 от 12 января 2021 года, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 15 января 2021 года.

Указывается, что график был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе в связи с введенными карантинными мероприятиями, так как на сегодня значительное количество ИТ-компаний, которые разрабатывают необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате из-за значительного уровня заболеваний.

НБУ напомнил, что банки и платежные системы, которые осуществляют переводы средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов с финмониторингом, а для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендательный характер.

 

Теги: #нбу #мониторинг
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