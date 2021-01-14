Аэропорты Украины за 2020г сократили пассажиропоток на 64,4%, авиакомпании – на 65%

Аэропорты Украины в 2020 году, согласно оперативным данным, обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.

Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 65,3% - до почти 7,628 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в 2020 году украинские авиакомпании обслужили почти 4,793 млн чел., что на 65% меньше показателя за 2019 год. Из них в международном сообщении перевезено почти 4,284 млн чел. (сокращение на 65,8%).

При этом за прошедший год украинские авиакомпании выполнили 44,2 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в т.ч.34,6 тыс. международных (-60,1%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.