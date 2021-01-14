Экономика

13:07 14.01.2021

Аэропорты Украины за 2020г сократили пассажиропоток на 64,4%, авиакомпании – на 65%

1 мин читать
Аэропорты Украины за 2020г сократили пассажиропоток на 64,4%, авиакомпании – на 65%

Аэропорты Украины в 2020 году, согласно оперативным данным, обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.

Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 65,3% - до почти 7,628 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в 2020 году украинские авиакомпании обслужили почти 4,793 млн чел., что на 65% меньше показателя за 2019 год. Из них в международном сообщении перевезено почти 4,284 млн чел. (сокращение на 65,8%).

При этом за прошедший год украинские авиакомпании выполнили 44,2 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в т.ч.34,6 тыс. международных (-60,1%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.

Теги: #статистика #аэропорты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 14.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн

08:10 14.01.2021
В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

В Украине за сутки 7 925 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 10 192 человека

17:07 13.01.2021
С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,3% населения

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,3% населения

12:18 13.01.2021
В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

11:27 13.01.2021
"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

11:22 13.01.2021
Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

08:37 13.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

08:21 13.01.2021
В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

20:55 12.01.2021
В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

08:19 12.01.2021
В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин повысил минимальную розничную цену бутылки игристого до 109 грн

"Нафтогаз" в 2020 предоставил "Газпрому" услуги организации транзита газа на $2,11 млрд

"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

Рада в январе проголосует в 1-м чтении законопроект о снижении цены на транспортировку газа, надеется Корниенко

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден предложит направить дополнительно порядка $2 трлн на меры поддержки экономики

Экспорт меда из Украины в 2020 увеличился в долларах на 27,2%

Более половины новых проектов на рынке жилья в 2020 относятся к комфорт-классу - "Интергал-Буд"

Кабмин повысил минимальную розничную цену бутылки игристого до 109 грн

Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

Газ для населения по регулируемой цене будет реализовываться "Нафтогазом" через ППН - Герус

Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

"Нафтогаз" в 2020 предоставил "Газпрому" услуги организации транзита газа на $2,11 млрд

Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

"Нафтогаз" запустил Святогорское месторождение газа плотных пород

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА