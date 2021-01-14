Экономика

12:32 14.01.2021

Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

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Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

Обменять ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году, на еврооблигации, предлагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Что необходимо сделать в рамках долговой политики в 2021-м: проведение переговоров с собственниками печально известных варрантов им. Яресько об их обмене на стандартные еврооблигации", – написал он в колонке в газете "Сегодня".

По мнению Гетманцева, дороговизна госдолга Украины является основным препятствием для развития, и проблема госдолга усугубилась в 2014-2017 гг.

"Наша задача в среднесрочной перспективе – ослабить долговую нагрузку и постепенно перейти от кредитования МВФ к стандартным способам привлечения денежных средств на внутреннем и международном рынках", – считает глава комитета.

Он пояснил, что для этого необходимо повысить кредитные рейтинги в 2021 году на одну ступень – до уровня "B+" со стороны Fitch и S&P, вернуться к первичному профициту госбюджета в 2022 году и стабилизировать уровень госдолга к ВВП, сохранив его в 2021 году на уровне +/- 1 процентный пункт на уровне 2020 года.

Еще одной задачей 2021 года Гетманцев назвал вступление Украины в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и отработку альтернативных источников финансирования госдолга.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд (20% от объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении дебютного выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. В принятом законе о госбюджете-2021 дебютные выплаты по ним установлены на уровне 1 млрд 154,7 млн грн, что по заложенному в документ среднегодовому курсу 29,1 грн/$1 составляет $39,68 млн.

В госбюджете-2021 была продлена на год впервые введенная в 2020 году году норма о праве Минфина осуществлять сделки с государственными деривативами (ВВП-варрантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу за счет осуществления госзаимствований. Условия таких сделок определяются Кабинетом министров.

Теги: #варранты #гетманцев #ввп
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