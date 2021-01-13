Экономика

09:15 13.01.2021

Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

1 мин читать
Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2020 году уплатили в государственный и местные бюджеты 141,5 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019 год), сообщила пресс-служба компании.

При этом в декабре отчисления в бюджеты составили 46,7 млрд грн, что в первую очередь связано с платежами по итогам урегулирования налогового долга ПАО "Укрнафта".

По данным пресс-службы, поступления от группы составили свыше 13% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2019 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #налоги #сборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 12.01.2021
Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

19:03 05.01.2021
"Нафтогаз Украины" приобрел "Надра Юзовская" за $15 млн ‒ глава "Надра Украины"

"Нафтогаз Украины" приобрел "Надра Юзовская" за $15 млн ‒ глава "Надра Украины"

18:09 05.01.2021
"Нафтогаз" и ПУМБ расширили количество отделений, в которых можно заключить контракт на поставку газа

"Нафтогаз" и ПУМБ расширили количество отделений, в которых можно заключить контракт на поставку газа

14:26 04.01.2021
Европейские авиакомпании призывают аэропорты снизить сборы

Европейские авиакомпании призывают аэропорты снизить сборы

14:25 01.01.2021
Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

Местным властям в Беларуси разрешили взимать сбор за выезд из страны

13:51 31.12.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

19:02 30.12.2020
Группа "Нафтогаз" предупредила Белоцерковскую ТЭЦ о возможном прекращении поставок газа в 2021 году

Группа "Нафтогаз" предупредила Белоцерковскую ТЭЦ о возможном прекращении поставок газа в 2021 году

22:37 26.12.2020
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

14:54 25.12.2020
Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

14:47 23.12.2020
Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Украинское автопроизводство в 2020г сократилось почти на треть

ПОСЛЕДНЕЕ

"Украинская компания по добыче песков и каолинов" победила на аукционе на Павловское месторождение за 46 млн грн

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Цены на жилую недвижимость в Германии продолжат расти в 2021г - эксперты

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,04 грн/$1

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

"Укравтодор" начнет капремонт 5 мостов в рамках маршрута "Малый Карпатский круг"

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА