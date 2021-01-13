Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2020 году уплатили в государственный и местные бюджеты 141,5 млрд грн налогов и сборов (включая остаток дивидендов за 2019 год), сообщила пресс-служба компании.

При этом в декабре отчисления в бюджеты составили 46,7 млрд грн, что в первую очередь связано с платежами по итогам урегулирования налогового долга ПАО "Укрнафта".

По данным пресс-службы, поступления от группы составили свыше 13% общих доходов государственного бюджета за указанный период, группа остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2019 году уплатили в бюджеты всех уровней 121,4 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.