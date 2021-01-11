Экономика

19:15 11.01.2021

Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса

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Великобритания уступила США в рейтинге стран для ведения бизнеса

Великобритания стала гораздо менее привлекательным местом для ведения бизнеса в мире из-за Brexit, но удерживает хорошие позиции по сравнению с другими крупными странами, говорится в исследовании, проведенном Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме.

Согласно результатам исследования, которое было проведено по заказу немецкого фонда "Семейные предприятия", Великобритания опустилась на второе место в рейтинге ZEW, на первое место вышли Соединенные Штаты. Тем не менее страна опережает остальных партнеров по группе G7. Канада занимает четвертое место в рейтинге, Германия - 17-е, Франция - 18-е, Япония - 20-е, а Италия - последнее 21-е место.

"Brexit представляет собой серьезную угрозу для Великобритании, - пишут авторы исследования. - Будущим британским правительствам предстоит пройти долгий путь, если они хотят восстановить динамику экономического развития, как это было обещано сторонниками Brexit".

Рейтинг, который был впервые опубликован в 2006 году, оценивает условия ведения бизнеса по шести категориям: "налогообложение", "стоимость рабочей силы, производительность труда и человеческий капитал", "регулирование", "финансирование", "инфраструктура и институты", "энергетика".

"Неопределенность, связанная с Brexit", оказала наиболее негативное влияние на оценки Великобритании в области "инфраструктуры и институтов", отмечается в исследовании.

Теги: #мир #рейтинг #бизнес
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