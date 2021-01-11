Косметическое производство фабрики Dzintars продолжит работу под названием H.A. Brieger

Косметическое производство неплатежеспособного предприятия Dzintars продолжит работу под названием H.A. Brieger, сообщает BNS.

На прошлой неделе, 8 января, в Регистр предприятий были внесены соответствующие изменения - юридическое название ООО "Dzintars Production" изменено на H.A. Brieger.

Как прогнозируют в компании, косметика под маркой Dzintars появится на прилавках в марте этого года, если распространение COVID-19 и вводимые на фоне пандемии ограничения не окажут существенного влияния на деятельность предприятия.

Владельцы H.A. Brieger - "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (67%), бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и ООО "Asko R" (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

Как сообщалось, эстонский промышленный концерн Skinest Group приобрел активы обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии Dzintars, соответствующий договор заключен 14 сентября 2020 года.