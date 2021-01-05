Экономика

14:24 05.01.2021

Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

1 мин читать
Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

Поставки разных видов программной продукции в виде разработки сайтов или онлайн-сервисов в случае передачи заказчику имущественных прав интеллектуальной собственности освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС), указало Министерство финансов Украины в обобщающей налоговой консультации.

"Консультация отвечает на вопрос, освобождаются ли от обложения НДС операции по поставке разных видов программной продукции. В частности, разъяснено, что операции по поставке результатов компьютерного программирования в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов и доступа к ним в случае передачи заказчику имущественных прав интеллектуальной собственности на такие объекты будут освобождаться от налогообложения НДС", - указал Минфин на сайте во вторник.

В то же время операции по поставке систем и/или оборудования, составляющей которого является программная продукция без выделения отдельной ее стоимости, облагаются НДС в общеустановленном порядке, добавили в министерстве.

 

Теги: #ндс #сайты #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 04.01.2021
Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

17:56 04.01.2021
Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

15:12 04.01.2021
Госказначейство встретило 2021г с 58,7 млрд грн на валютных счетах - Минфин

Госказначейство встретило 2021г с 58,7 млрд грн на валютных счетах - Минфин

12:15 04.01.2021
Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

17:56 28.12.2020
Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

17:50 28.12.2020
В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

17:06 28.12.2020
В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

14:12 28.12.2020
Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

10:13 28.12.2020
Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

16:21 23.12.2020
Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ferrexpo объявило специальные промежуточные дивиденды $0,132 на акцию

Дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил 215,5 млрд грн при плане 274,5 млрд грн - Минфин

Deutsche Bank в конце 2020г одолжил Украине $340,7 млн - Минфин

Витренко предлагает продажу "Энергоатомом" э/э "уязвимым" потребителям по себестоимости "плюс" 10%, остаток – по рыночным ценам

Транзит газа через ГТС Украины в 2020г снизился на 38%

ПОСЛЕДНЕЕ

Снижение ПЦР-тестирования на COVID-19 можно объяснить запуском тестов на антиген, на снижение заболеваемости это не влияет – KSE

Уровень расчетов "ГарПока" с производителями э/э из ВИЭ за 2020г составил 47,7%

Великобритания представила меры поддержки бизнеса объемом 4,6 млрд фунтов на фоне нового локдауна

ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

"УЗ" во время новогодних праздников перевезла в дальнем сообщении почти 200 тыс. пассажиров

ФГИ предпримет попытку продать ТЭЦ на конкурсах до осени

Рынок новых коммерческих авто в Украине в 2020 сократился на 6%

"Нова Пошта" хочет открыть 40 бизнес-отделений в 2021, ищет соинвесторов

ЕБА предлагает правительству разрешить магазинам продавать непродовольственные товары во время локдауна

Millstone&Co покупает 50% "Приднепровской БиоТЭС", среди владельцев которой Тынный и Никонов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА