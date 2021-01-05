ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

Фонд госимущества (ФГИ) Украины приветствует вступление в силу с 1 января 2021 года RAB-тарифов (с учетом стимулирующего тарифообразования) облэнерго и начал подготовку конкурсов по отбору советников для их приватизации, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы ждали RAB-тарифы и теперь очень активно готовимся, потому что это действительно уже конкурентный рынок. У государства осталось шесть последних облэнерго. Мы поручили сделать специальную оценку, и все облэнерго вроде как справились, поэтому сейчас будем выносить на заседание Кабмина решения о выборе советника", – сказал он.

Сенниченко подчеркнул, что Фонд хотел бы привлечь советников с репутацией. Для этого еще летом 2020 года внес в Кабмин проект нового положения об утверждении советников с двухэтапным конкурсом и выбором на основе квалификационных критериев.

"Есть общее понимание с премьер-министром, его политическая поддержка. Будем определять советников, чтобы иметь аукционы по продаже облэнерго где-то осенью следующего года", – отметил глава ФГИ.

Согласно презентации на сайте Фонда госимущества, к приватизации готовятся пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".

Помимо этого, государство сохраняет контроль в "Черкассыоблэнерго", однако ФГИ управляет лишь 46%, а 25% переданы в уставный капитал государственного ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная компания" ("УкрЭСКО").



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